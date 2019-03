Verhofstadt über Kurz: ÖVP weist Kritik zurück

Nachdem Guy Verhofstadt in einem "profil"-Interview Kritik über Kurz geäußert hat, wieß die ÖVP diese nun zurück.

Der ÖVP-Pressedienst hat die in einem “profil”-Interview geäußerte Kritik des Fraktionschefs der Liberalen im EU-Parlament, Guy Verhofstadt, an Bundeskanzler Sebastian Kurz zurückgewiesen. Kurz habe “einen klar pro-europäischen Fokus und stellt diesen in seiner täglichen Arbeit unter Beweis. Man sollte auch als Liberaler und trotz Wahlkampf bei der Wahrheit bleiben”, heißt es in einer Aussendung.