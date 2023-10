Verhandlungen über Gehälter für Beamte starten

Nach den hitzigen Metaller-KV-Verhandlungen starten kommende Woche die Beamten-Gehaltsverhandlungen. Noch liegen keine Forderung am Tisch.

Noch keine Forderungen für Beamten-Gehälter bei 1. Runde

In Runde eins der Verhandlungen geht es traditionell darum, die Daten zu den wirtschaftlichen Rahmenbedingungen außer Streit zu stellen. Gehaltsforderungen werden stets erst zu einem späteren Zeitpunkt gestellt. Um die Aufnahme der Verhandlungen hatte die Gewerkschaft vergangene Woche in einem Brief unter anderem an Kogler ersucht, ohne konkrete Zahlen zu nennen.