Verhandlungen: Neues Modell zur Verlängerung der Kurzarbeit

Die Sozialpartner sprechen am Mittwoch erneut über die Verlängerung der Kurzarbeit.

Strittige Punkte bei Verlängerung der Kurzarbeit

Neues Modell könnte bis zu zwei Jahre gelten

Aktuell sind in Österreich 456.127 Arbeitskräfte in Kurzarbeit und weitere 433.779 Menschen arbeitslos oder in AMS-Schulungen, wie das Arbeitsministerium am Dienstag mitteilte. Die Verlängerung der Kurzarbeit ist laut Ministerium vor allem in der Warenproduktion, im Handel, sowie im Tourismus und in der Gastronomie ein Thema. Zum Höhepunkt der Coronakrise, während des Lockdowns im Frühjahr, war mehr als eine Million Menschen in Kurzarbeit. Bisher wurden für die Kurzarbeit 3,7 Mrd. Euro an anspruchsberechtigte Unternehmen ausbezahlt.