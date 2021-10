Verhandlungen für die Steuerreform im Finale

Die Verhandlungen rund um die Steuerreform liegen in ihren letzten Zügen. Das türkis-grüne Prestigeprojekt dürfte in den nächsten Tagen präsentiert werden.

Die "ökosoziale" Steuerreform - das Prestigeprojekt der türkis-grünen Regierung - dürfte bald fertig sein: Die Verhandlungen waren am Freitag im Finale, hieß es aus Regierungskreisen zur APA. Möglicherweise wird die Steuerreform schon in den kommenden Tagen präsentiert. Dann bliebe auch genug Zeit, die Details ins neue Budget einzuarbeiten - am 13. Oktober hält Finanzminister Gernot Blümel (ÖVP) seine Budgetrede im Nationalrat.