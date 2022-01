Verhandler-Teams für Digital- und Mindeststeuer präsentiert

Multilaterale Abkommen zur Digital- und Mindestteuer für Unternehmen sollen heuer ausgearbeitet und ab 2023 angewendet werden. Die österreichischen Verhandlerteams hat Finanzminister Magnus Brunner nun vorgestellt.

Digital- und Mindeststeuer: Zwei-Säulen-Lösung geplant

Bei der geplanten Zwei-Säulen-Lösung zum "OECD/G20 Inclusive Framework on Base Erosion and Profit Shifting (BEPS)" geht es in der ersten Säule um eine Anpassung des internationalen Steuerrechts und eine Neuverteilung der Besteuerungsrechte. Für große multinationale Konzerne mit einem Jahresumsatz von über 20 Mrd. Euro und einer Gewinnmarge von über 10 Prozent soll die Gewinnzurechnung künftig auch unter Berücksichtigung des Standorts der Kunden erfolgen.