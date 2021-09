Verhältnis mit Patientin: Freispruch für Wiener Krankenpfleger

Am Donnerstag gab es einen Prozess gegen einen Wiener Krankenpfleger, dem vorgeworfen wurde, mit einer Patientin eines psychiatrischen Krankenhauses eine Beziehung ehabt zu haben. Er wurde freigesprochen.

Nach nur kurzer Verhandlungsdauer ist am Straflandesgericht am Donnerstag ein Prozess gegen einen Wiener Krankenpfleger wegen Missbrauchs eines Autoritätsverhältnisses mit einem Freispruch zu Ende gegangen. Ihm wurde vorgeworfen, mit einer Patientin eines psychiatrischen Krankenhauses eine sexuelle Beziehung gehabt zu haben, während sie dort in Behandlung war. In der Verhandlung stellte sich jedoch rasch heraus, dass das intime Verhältnis bei einer privaten Feier entstand.