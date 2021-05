Vergleichsportal: Höhere Kosten für neue private Krankenversicherungen ab Juli

Beträchtliche Prämienunterschiede: Neue private Krankenversicherungen werden laut dem Vergleichportal durchblicker.at ab Juli teurer.

Grund dafür ist laut durchblicker-Geschäftsführer Reinhard Baudisch eine Senkung des Rechnungszinssatzes, den die Finanzmarktaufsicht (FMA) den Versicherungen per Anfang Juli vorgegeben hat.

Gerüchte um Anhebung der Prämien ab Juli um bis zu 5 Prozent

"Zwar halten sich die Versicherungen noch bedeckt. Die Rede ist allerdings bereits von einer Anhebung der Prämien ab Juli um bis zu 5 Prozent", so Baudisch laut Pressemitteilung. Grund für die Verteuerung sei ein de facto verbindliches Rundschreiben der FMA vom Vorjahr, in dem die Aufsicht ab Anfang Juni eine Senkung des maximalen Rechnungszinssatzes von 1,0 auf 0,5 Prozent empfiehlt. Bereits in den vergangenen Jahren sei der Rechnungszins gesunken, wodurch die Versicherungsprämien kräftig gestiegen seien.