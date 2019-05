Vergleich zeigt: Preise bei Nachhilfe in Wien gestiegen

Die Arbeiterkammer hat das Angebot von 31 Wiener Nachhilfe-Instituten verglichen und dabei festgestellt, dass die Preise im Vergleich zum Vorjahr deutlich angestiegen sind.

Bis zu 59,93 Euro: Nachhilfe in Wien ist teurer geworden

Eine Einzelstunde kostet mittlerweile durchschnittlich rund 34 Euro, in einer Kleingruppeneinheit rund 19 Euro pro Stunde. “Im Vergleich zu 2018 ist der Einzelunterricht um knapp drei Prozent teurer geworden, der Gruppenunterricht um 2,4 Prozent”, hieß es in einer Aussendung der Arbeiterkammer am Dienstag.