Vergabe des Österreichisches Buchpreises in Wien

Am Montagabend findet im Wiener Kasino am Schwarzenbergplatz bereits zum achten Mal die Verleihung des Österreichischen Buchpreises statt.

Die mit 20.000 Euro dotierte Auszeichnung steht zur Vergabe bereit, und die Nominierten in diesem Jahr sind Milena Michiko Flašar mit ihrem Werk "Oben Erde, unten Himmel", Maja Haderlap mit "Nachtfrauen", Wolf Haas mit "Eigentum", Clemens J. Setz mit "Monde vor der Landung" und Teresa Präauer mit "Kochen im falschen Jahrhundert". Nicht nur der Österreichische Buchpreis, sondern auch der Bayerische Buchpreis bietet Teresa Präauer die Chance auf eine Auszeichnung, die bereits einen Tag später verliehen wird.

Parallel dazu wird der Debütpreis vergeben, der mit 10.000 Euro dotiert ist. Die Nominierten in dieser Kategorie sind Arad Dabiri, Thomas Oláh und Eva Reisinger. Die Verleihung wird live ab 19.30 Uhr vom Radiosender Ö1 übertragen und von Dorothee Hartinger sowie Philipp Hauß gemeinsam mit Studierenden an der Musik und Kunst Privatuniversität der Stadt Wien moderiert. Im Vorjahr ging der Österreichische Buchpreis an Verena Roßbacher für ihren Roman "Mon Chéri und unsere demolierten Seelen".