Verfolgungsjagd in NÖ: Drei Polizisten verletzt

Am Freitag sind drei Polizisten bei einer Verfolgungsjagd im Bezirk Mödling leicht verletzt worden.

Die Exekutive hatte in Perchtoldsdorf ein älteres Auto kontrollieren wollen, die beiden Männer rasten im Pkw davon und fuhren über rote Ampeln. Die Beamten nahmen die Verfolgung auf und errichteten in Brunn am Gebirge eine Straßensperre. Dabei krachte der Pkw gegen ein abgestelltes Polizeiauto, bestätigte die Exekutive auf Anfrage Medienberichte.