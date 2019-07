"Verfassungsklage gegen Rauchverbot": Experte sieht wenig Chancen

Nachtlokalbesitzer haben sich zu einer Initiative zusammengetan, um eine Klage gegen das Rauchverbot vorzubereiten. Experten sehen aber wenig Chancen für Erfolg.

"Verfassungsklage" sei umgangssprachlich, klärte der Rechtsexperte im Gespräch mit der APA am Donnerstag auf. Die Gastronomen könnten "einen Antrag an den Verfassungsgerichtshof vorbereiten, das Gesetz aufzuheben", wie es korrekt heiße. Man müsste sich die Neuregelung im Detail ansehen, um die Chancen für einen Erfolg abschätzen zu können, "aber im Prinzip wird es schwierig" (den Antrag durchzubringen, Anm.), so Mayer.