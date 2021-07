"Verfassungsgerichtshof auf Tour" in Wien eröffnet

Verteidigungsministerin Klaudia Tanner (ÖVP) und VfGH-Präsident Christoph Grabenwarter haben am Freitag die Ausstellung "Verfassungsgerichtshof auf Tour" in der Maria-Theresien-Kaserne eröffnet.

Die Wanderausstellung widmet sich dem 100. Geburtstag der Bundesverfassung. In der Kaserne wird sie bis zum 27. August zu sehen sein. Ziel ist es, dass vor allem Grundwehrdiener über die Aufgaben des Verfassungsgerichtshofes und über die Verfassung selbst informiert werden.

Tanner freut sich über Ausstelungs-Eröffnung

"Die österreichische Verfassung gilt als Fundament unserer Gesellschaft. Deswegen freut es mich umso mehr, eine solch gelungene Ausstellung in der Maria-Theresien-Kaserne eröffnen zu dürfen. Eine großartige Möglichkeit, wesentliche Säulen der Rechtsstaatlichkeit zu veranschaulichen", sagte Tanner. Es sei immer wieder erstaunlich, mit welchem Weitblick die Verfassung vor 100 Jahren geschrieben worden sei. "Sie passt heute noch immer", so die Ministerin beim Festakt in der Maria-Theresien-Kasern, der musikalisch von der Gardemusik begleitet wurde.