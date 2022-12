Verfassungsbeschwerde gegen Maskenpflicht in Wien

Die Impfgegner der MFG haben am Mittwoch angekündigt eine Verfassungsbeschwerde gegen die Maskenpflicht in Wien einbringen zu wollen.

Mit der Verfassungsbeschwerde soll die Verpflichtung zum Tragen von FFP2-Masken in Apotheken und in öffentlichen Verkehrsmitteln bekämpft werden. Die Stadt hat erst kürzlich verkündet, dass sie in Sachen Coronamaßnahmen weiter einen vorsichtigeren Weg geht. Die MFG zweifelt die Sinnhaftigkeit der Verordnung an.