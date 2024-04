Verfahren gegen Seenotretter eingestellt

Ein vor dem Gericht der sizilianischen Stadt Trapani (Italien) laufendes Verfahren gegen vier Mitglieder des Rettungsschiffes "Iuventa" hat mit einem Freispruch der Angeklagten ein Ende gefunden. Die Staatsanwaltschaft und das Gericht ließen alle Vorwürfe fallen, berichteten italienische Medien.

Insgesamt zwei Jahre dauerte die Vorverhandlung, an deren Ende die Staatsanwaltschaft beantragte, das Verfahren einzustellen. Den Angeklagten hatten 20 Jahre Haft wegen Beihilfe zur illegalen Einwanderung gedroht.

"Wichtiges Zeichen"

"Es ist ein wichtiges Zeichen, dass die LebensretterInnen der 'Iuventa' endlich freigesprochen wurden. Es ist jedoch ein handfester Justizskandal, dass sie sich für die völkerrechtliche Pflicht, Menschenleben aus Seenot zu retten, so viele Jahre vor Gericht verantworten mussten. Dieser Skandal muss nun politische Konsequenzen in Italien nach sich ziehen. Denn es hat sich gezeigt, dass es sich um einen politischen Schauprozess gehandelt hat, der das Ansehen der gesamten zivilen Seenotrettung in Verruf bringen und SeenotretterInnen vom Einsatz abschrecken sollte", kommentierte Gorden Isler, Vorsitzender der Hilfsorganisation Sea-Eye.