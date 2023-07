Vereinbarkeit von Beruf und Familie in Österreich schwierig

In Österreich sind Beruf und Familie nicht leicht zu vereinbaren. Für unter Dreijährige gibt es nur schwer eine entsprechende Kinderbetreuung.

So gibt es für unter Dreijährige nur schwer eine entsprechende Kinderbetreuung. Da viele Mütter aufgrund mangelnder Betreuungsplätze nur einer Teilzeitbeschäftigung nachgehen können, ist auch der Gender-Gap entsprechend groß, geht aus einer aktuellen Untersuchung des Wirtschaftsforschungsinstituts EcoAustria hervor. Im Vergleich der EU-27 Staaten plus Schweiz und Norwegen belegt Österreich nur den 20. Platz.

Kinderbetreuung müsse erreichbar und flexibel sein

Die Kinderbetreuung müsse qualitativ hochwertig, örtlich erreichbar und zeitlich flexibel sein, so ein wesentlicher Punkt der Untersuchung. Da dies nur mangelhaft gegeben sei, würden Frauen öfter Teilzeitarbeit übernehmen. Und dies fördere die Geschlechterungleichheit auf dem Arbeitsmarkt.

Österreich brauche höhere Betreuungsquote bei unter Dreijährigen

Österreich brauche eine höhere Betreuungsquote bei unter Dreijährigen mit mehr als 29 Stunden Betreuungszeiten pro Woche. "Hier gilt es, sich an den skandinavischen Ländern oder auch Slowenien zu orientieren, die höhere Betreuungsquoten als hierzulande aufweisen. Institutionelle Kinderbetreuung findet bei unter Dreijährigen in einem nennenswerten Ausmaß nur bei kurzen Betreuungsumfängen unter 30 Stunden pro Woche statt. Eine tägliche Betreuungszeit von weniger als sechs Stunden ist kaum mit einer Vollzeitbeschäftigung der Mütter bzw. beider im Haushalt lebender Elternteile vereinbar", wird EcoAustria-Direktorin Monika Köppl-Turyna zitiert.

Ein weiteres Problem sei aktuell der Fachkräftemangel. "Für eine Ausweitung der Kinderbetreuung sind qualifizierte Fach- und Betreuungskräfte und ebenso assistierende MitarbeiterInnen erforderlich, die bei gegebener Arbeitskräfteknappheit insbesondere in ruralen, kleinräumigen Siedlungsgebieten nicht so leicht gefunden werden können", so Köppl-Turyna.