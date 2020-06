Verein Mut veranstaltet Sammelaktion für den Schulstart

Der Schulstart kann für Familien zur finanziellen Belastung werden. Der gemeinnützige Verein MUT startet nun eine Sammelaktion für Schüler.

Schultaschen und gut erhaltene Lernutensilien werden gesammelt

Gemeinsam mit der Evangelischen Volksschule in der Gumpendorfer Straße in Wien Mariahilf sammelt der Verein MUT heuer Schultaschen und andere gut erhaltene Lernutensilien, um sie direkt im Herbst an finanziell benachteiligte Schülerinnen und Schüler weiterzugeben. „Uns liegt es am Herzen, dass wir auch die Umverteilung von Schulsachen im Auge behalten. Viele der gespendeten Dinge sind von bester Qualität. Es ist wichtig und gut, dass sie so lange wie möglich Verwendung finden“, sagt Laura Lobensommer, die Sprecherin des Vereins. Kosten für Utensilien, die neu zugekauft werden müssen, werden nach Fallprüfung mittels Gutscheinen übernommen.