Verein MUT unterstützt Familien beim Schulstart

Der Verein MUT hat fleißig Schulmaterial gesammelt, um finanziell belastete Familien beim Schulstart zu helfen.

Am kommenden Montag ist Schulbeginn. Der Verein MUT unterstützt heuer das 7. Jahr in Folge mit seiner Schulstarthilfe Familien, für die der Schulstart oft trotz offizieller Unterstützungsmaßnahmen eine finanzielle Mehr- bzw. Überbelastung ist.

Wer Hilfe zum Schulstart braucht, wendet sich bitte per E-Mail an schulstarthilfe@verein-mut.eu

Anträge auf Schulpakete werden vom Verein MUT genau geprüft

Bilanz zur Schulpaket-Aktion des Verein MUT im Vorjahr

2022 wurden 130 Schulpakete direkt im Vereinszentrum an Kinder verteilt. Dabei wurden 81 Familien unterstütz. 120 Schulpakete wurden für den LernLEO des Wiener Arbeiter Samariterbundes geschnürt. Insgesamt wurden Schulartikel im Gesamtwert von 13.718,86 Euro verteilt.

Über den Verein MUT

Der soziale Verein MUT mit seinen Standorten in Wien, Salzburg und St. Pölten wurde 2005 von einem bunt durchgemischten Kollektiv aus engagierten Menschen ins Leben gerufen und leistet einen beträchtlichen Beitrag zum sozialen Gefüge. Das Team widmet sich den Kleinen und Bedürftigen und unterstützt sowohl im Alltag als auch in Notsituationen. Im Mittelpunkt stehen dabei die Obdachlosenhilfe, Familien-Einrichtungen als betreute Notunterkünfte, Lebensmittelrettung und -verteilung, der Kost-Nix Laden in Salzburg als Tauschplatz gut erhaltener Kleidung sowie der Veranstaltungsraum open space beim Naschmarkt. Dabei zeichnet MUT eine schnelle, nachhaltige und effiziente Hilfe, die direkt ankommt, aus. Der Verein ist wirtschaftlich und politisch unabhängig und finanziert sich hauptsächlich aus Spendengeldern und Mitgliedsbeiträgen, von über 33.000 Mitgliedern.