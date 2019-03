Verein MUT: Hygienetaschen Aktion für obdachlose Menschen verlängert

Der Verein MUT versorgt obdachlose Menschen nicht nur mit Kleidung und Lebensmitteln, sondern auch mit Hygieneartikel. Seit November 2018 wurden über 200 Hygienetaschen verteilt, nun wurde die Aktion verlängert.

Der gemeinnützige Verein MUT versorgt obdachlose Menschen mit Kleidung, Lebensmitteln, aber auch mit Duschgel, Zahnpasta oder Rasierutensilien. Seit November 2018 hat der Verein mit Sitz in Wien-Wieden mehr als 200 Hygienetaschen über das Projekt “YES WE CARE!” verteilt. Die Aktion war ursprünglich auf die kalte Jahreszeit begrenzt, doch nun soll sie erstmalig auch in der warmen Jahreszeit fortgesetzt werden. Ganz nach dem Motto “Damit die Zahnpasta auch im Sommer nicht ausgeht”. Die Hygienepakete werden von MUT wöchentlich in Wien verteilt.