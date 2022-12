Verein MUT erfüllte mit Aktion "Weihnachtsengel" Kinderwünsche

Auch heuer organisierte der Verein MUT bereits zum zehnten Mal die Aktion "Weihnachtsengel", wo Mitarbeiter von teilnehmenden Firmen/Sponsoren bzw. Privatpersonen dieses Jahr 190 Kindern, die in Krisenunterkünften untergebracht sind, ganz persönliche Weihnachtswünsche erfüllen.

Die Weihnachtsengel sind Mitarbeiter von teilnehmenden Firmen bzw. Privatpersonen, die die von den Kindern auf Papier gebrachten Wünsche besorgen und verpacken. MUT-Mitarbeiter bringen die persönlichen Packerl in Krisenunterkünfte, wo die Weihnachtsgeschenke dann an die Kinder übergeben werden.

MUT-Weihnachtsengel: Geschenke für 190 Kinder

Über ein Weihnachtspackerl durften sich 29 Kinder in Wiener Benedictus Wohneinrichtungen, 19 Kinder in Wohnhilfeprojekten der St. Elisabeth Stiftung in Wien, 58 kleine Bewohner in den Frauenhäusern Kapfenberg und Graz, 26 Kinder in zwei Kolping Muki-Häusern in Wien sowie 20 Kleinkinder über ein Sammelgeschenk (Turn-/Spielecke) im MuKi-Haus der Caritas Socialis freuen.