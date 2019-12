Verein MUT-Christkindl-Aktion: 178 Packerl für benachteiligte Kinder

Auch heuer ist der Verein MUT wieder als Christkindkl aktiv. 178 Christkindl-Briefe sind beim Verein bereits eingegangen, genauso viele Packerl sollen am Weihnachtsabend bei neuen Besitzern landen.

In der Vorweihnachtszeit rieseln alle Jahre wieder beim gemeinnützigen Verein MUT die Wünsche vieler Kinder ein. Diese erreichen den Verein in Form von bunten Christkindl-Briefen. Beim Verein MUT ist der Auftrag klar. Auch heuer sollen wieder viele Weihnachtsgeschenke zu ihren Besitzern finden: Jenen Kindern, die in einer betreuten Wohneinrichtung leben.