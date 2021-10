Verein möchte von Österreich Ersatz für Verlust bei illegalem Onlinespiel

Der Verein Spielerhilfe möchte die Republik Österreich für Verluste im Rahmen von Spieltätigkeit auf illegalen Plattformen für Online-Glückssspiel in Haftung nehmen.

Holubar von Spielerhilfe brachte Argument vor

"Wären die Verdächtigen Ihren Anzeige- und Kontrollpflichten nachgekommen, anstatt das Anbieter von illegalem Online-Glücksspiel in Österreich zu dulden, so wäre mir dieser Schaden nicht entstanden" argumentiert Christoph Holubar von der Spielerhilfe in einer Sachverhaltsdarstellung an die WKStA und macht Verluste von rund 30.000 Euro geltend, die er bei Spielen auf drei illegalen Plattformen gemacht habe.