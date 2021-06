Verdacht des Menschenhandels: Drei Personen in Wien und Tirol festgenommen

In Wien und Tirol sind am Montag ein 37-Jähriger, ein 31-Jähriger und eine 42-jährige Frau festgenommen worden. Sie werden des Menschenhandels verdächtigt.

Festnahmen nach acht Hausdurchsuchungen in Wien und Tirol

Die Festnahmen erfolgten laut Polizei nach acht Hausdurchsuchungen in Tirol und Wien. Die beiden Männer wurden in Tirol dingfest gemacht, die Frau in Wien. Dabei fand die Polizei Beweise und Bargeld im mittleren fünfstelligen Bereich. Es handle sich hier um eine Organisation, die in Tirol und der Bundeshauptstadt tätig sei.