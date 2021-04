Verdacht der illegalen Prostitution in Baden: Sieben Frauen betroffen

Die Polizei führt derzeit Ermittlungen gegen sieben Frauen durch, die in Baden der illegalen Prostitution nachgegangen sein sollen. Ein Gebäude sei dabei unerlaubterweise als Laufhaus genutzt worden.

Sieben Frauen im Alter von 18 bis 26 Jahren sollen in Baden der illegalen Prostitution nachgegangen sein. Die rumänischen Staatsbürgerinnen wurden nach Polizeiangaben am Mittwochnachmittag in einem Gebäude in der Kurstadt angetroffen.