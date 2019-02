Verdacht auf Verstöße: Ermittlungsverfahren gegen Amazon eröffnet

Heute wurde das Ermittlungsverfahren gegen Amazon eröffnet. Ermittelt wird aufgrund eines Verdachts von Verstößen gegen das österreichische und das europäische Kartellrecht.

BWB eröffnet Ermittlungsverfahren gegen Amazon

Die BWB reagiert damit auf zahlreiche Beschwerden heimischer Händler, die vom Handelsverband im Dezember 2018 eingereicht wurden. In den Beschwerden war die Rede von unbegründeten und plötzlichen Sperren von Händlerkonten sowie von der Verpflichtung, die Einkaufspreise offenzulegen, schreibt die Behörde in ihrer Aussendung. Zudem habe Amazon falsche Lieferangaben hinzugefügt und Produktrankings seien ohne Begründung verloren gegangen. Eine Klage gegen Amazon werde für heimische Händler außerdem durch die bestehenden Gerichtsstandklauseln erschwert. Amazon hat seinen Gerichtsstand in Luxemburg.