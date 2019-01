Verdacht auf Raub in Wien: 14-jähriger Tatverdächtiger ausgeforscht

Ein 14-Jähriger, der verdächtigt wird, zwei andere Jugendliche im Dezember und im Jänner in Wien beraubt zu haben, konnte von der Polizei nun ausgeforscht werden.

Ein 14-jähriger Österreicher soll am 19. Dezember 2018 einem ebenfalls 14-Jährigen in der Sandauergasse in Wien-Floridsdorf die Armbanduhr gestohlen haben. Der Verdächtige zog sie seinem Opfer von der Hand und bedrohte ihn anschließend.