Verbund-Preiserhöhung von OLG Wien abgelehnt

Das Handelsgericht Wien hat entschieden, dass die Preisänderungsklausel, aufgrund derer der Verbund im Mai 2022 eine Preiserhöhung durchgeführt hat, unzulässig ist. Diese Entscheidung wurde nun vom Wiener Oberlandesgericht (OLG) bestätigt. Da die Klausel unrechtmäßig ist, entfällt die rechtliche Grundlage für die erhöhten Tarife, die in Rechnung gestellt wurden. Der Verein für Konsumenteninformation (VKI) ist der Ansicht, dass die entsprechenden Erhöhungsbeträge erstattet werden müssen. Das Urteil ist jedoch noch nicht rechtskräftig.

Der Verein für Konsumenteninformation (VKI) hatte das teilstaatliche, börsennotierte Energieunternehmen Verbund wegen der Preiserhöhung über eine Klausel in den damals gültigen "Allgemeinen Geschäftsbedingungen Strom" geklagt. Das geschah wie üblich im Auftrag des Sozialministeriums.

OLG Wien lehnte Verbund-Preiserhöhung vom Mai 2022 ab

"Im Mai 2022 wurden rund 400.000 Stromkund:innen der Verbund AG über Preiserhöhungen informiert", so Konsumentenschutzminister Johannes Rauch (Grüne) in einer Stellungnahme gegenüber der APA. "Betroffene Verbraucher:innen haben sich darauf hin zu Recht beklagt, obwohl die VERBUND AG "Strom zu 100 % aus österreichischer Wasserkraft" bewirbt und das Unternehmen auch tatsächlich große Strommengen aus Wasserkraft selbst erzeugt, seine Preise aber von einem Börsenindex abhängig macht." Das sei unsachlich.

Urteil sei Sieg für den Konsumentenschutz

"Das nun verhängte Urteil des Oberlandesgerichts in zweiter Instanz ist ein Sieg für den Konsument:innenschutz, sobald das Urteil rechtskräftig ist erwarte ich vom Verbund eine Rückzahlung an die Konsument:innen", so Rauch.