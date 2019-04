Verbraucherschützer gehen gegen Wiener Start-up Amabrush vor

Die 10-Sekunden-Zahnbürste führt bei Käufern und Crowdfundern zu Ärger.

Eine Automatikzahnbürste, die das Gebiss blitzschnell reinigen soll, führt zu Ärger unter Verbrauchern und Crowdfundern, die in das Start-up Amabrush mit Sitz in Wien investiert haben. Die “10-Sekunden-Zahnbürste” war medial stark präsent gewesen, etwa in den Fernsehsendungen “2 Minuten – 2 Millionen” (Puls 4) und “Das Ding des Jahres” (Pro7). Nun gibt es eine Anzeige von Verbraucherschützern.