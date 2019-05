Verbotenes kleines Glücksspiel: Wiener Branchenvertretung fordert Comeback

Seit 2014 ist das sogenannte kleine Glücksspiel in Wien bekanntlich Geschichte, da Rot-Grün damals eine bestehende Regelung ersatzlos auslaufen ließ. Branchenvertreter fordern nun ein Comeback - unter bestimmten Auflagen.

Gerti Schmidt, die Obfrau der Fachgruppe Freizeit-und Sportbetriebe in der Wiener Wirtschaftskammer, hat im Interview mit der APA ihr entsprechendes Konzept für “Bagatellausspielungen” erläutert. Sie sprach sich dafür aus, Spielautomaten wieder zu erlauben – wenn auch in einer streng regulierten Variante, wie sie betonte.

Forderung nach “Bagatellausspielungen”

Die Forderung richtet sich zunächst an den Bund, der dies laut der Kammervertreterin bei der angekündigten Novelle des Glücksspielgesetzes berücksichtigen solle. Wien wiederum möge, so lautet der Wunsch, den Widerstand gegen eine neuerliche Regelung für eine sogenannten Landesausspielung aufgeben. Denn, so kritisierte Schmidt: “Das Aus hat nur ein Abdriften in die Illegalität gebracht.”