Verbot von privatem Hunde-Angriffstraining gefordert

Die Tierschutzbeauftragten der österreichischen Bundesländer setzen sich für ein Verbot des Trainings von Hunden durch private Besitzer zur Förderung aggressiven Verhaltens ein.

Außerdem soll der Bund die Möglichkeit prüfen, dass künftige Besitzer noch vor der Anschaffung eines Hundes einen Sachkundenachweis zu erbringen haben, hieß es nach einer Konferenz der Referenten in St. Georgen am Längsee.

Tierschützer fordern Verbot von privatem Hunde-Angriffstraining

Die Konferenz stand unter dem Eindruck der tödlichen Hundeattacke auf eine Joggerin in Oberösterreich. Das bundesweite Tierschutzgesetz soll nun verschärft werden: "Wir fordern ein klares Verbot des Trainings zum Angriffsverhalten. Angriffsverhalten darf nur von speziellen Behörden oder Organisationen wie Polizei oder Bundesheer trainiert werden, nicht aber von Privaten", so Kärntens Tierschutzreferentin Beate Prettner (SPÖ) und Oberösterreichs Referent Michael Lindner (SPÖ). In einem ersten Schritt sollen entsprechende Einschränkungen der Schutzhundeausbildung im privaten Bereich geprüft werden.