Verbot von CBD-Produkten droht: Initiative wehrt sich

Die EU-Kommission plant, CBD als Suchtmittel einzustufen. Um ein Verbot des Wirkstoffs aus der Hanfpflanze zu verhindern, sammelt die Plattform Zukunft Hanf Österreich nun Unterschriften.

Die Plattform Zukunft Hanf Österreich will sich gegen ein drohendes Verbot von CBD-Produkten wehren und sammelt ab sofort Unterschriften. CBD (Cannabidiol) ist ein Wirkstoff aus der Hanfpflanze, der in reinem Zustand keinen Rausch herbeiführt, wurde auf einer Pressekonferenz in Wien betont. 2019 sei in Österreich auf rund 2.000 Hektar Nutz-Hanf aus dem EU-Sortenkatalog angebaut worden.