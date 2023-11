Verätzte Speiseröhre durch Getränke: Römerquelle Emotion ist sicher

Laut Coca-Cola Österreich hat die staatliche Aufsichtsbehörde der Republik Kroatien die Produkte überprüft, nachdem es zu möglichen Vergiftungen durch den Konsum von Erfrischungsgetränken gekommen ist.

Das Unternehmen gab am Freitag bekannt, dass die entsprechenden Produktchargen "Römerquelle Emotion Heidelbeere-Granatapfel" und "Coca-Cola" für den Verkehr sicher sind, nachdem Produktmuster am Donnerstag getestet wurden.

Vergiftungen: Römerquelle Emotion sei sicher

Das kroatische Innenministerium habe nach Aussage von Coca-Cola Österreich nach umfassenden Tests mehrerer Getränke mitgeteilt, dass es in Rijeka nur einen Einzelfall im Zusammenhang mit einer einzigen Flasche Römerquelle Emotion Blaubeere-Granatapfel gegeben habe. "Wir begrüßen die Klarheit, die die Testergebnisse für unsere Konsumentinnen und Konsumenten sowie Kundinnen und Kunden nach der Ungewissheit der letzten Tage bringen", betonte das Unternehmen in einer Aussendung.

Junger Mann erlitt Verätzungen der Speiseröhre

Coca-Cola Österreich hatte die österreichischen Behörden - Gesundheitsministerium, AGES und die Lebensmittelaufsicht Land Burgenland - am Mittwoch über eine interne Untersuchung informiert, "deren Analyse keinerlei Probleme in der Abfüllung" aufgezeigt habe. "Zusätzlich wurden seitens der Behörden in unserem Abfüllwerk in Edelstal die Produktionsprozesse begutachtet und Proben gezogen, um die Produktsicherheit zu bestätigen", gab das Unternehmen bekannt.