Veraltete Regelung: Schüler bekommen nicht "hitzefrei"

Trotz der heißen Temperaturen können Österreichs Schüler nicht auf "hitzefrei" hoffen. Erst bei der Unbenützbarkeit des Gebäudes kann schulfrei gegeben werden.

Auch wenn die Temperaturen in diesen Tagen steigen - an den Schulen gibt es kein "hitzefrei" ab einer bestimmten Temperatur. Allerdings kann laut Schulzeitgesetz in extremen Fällen die zuständige Schulbehörde höchstens drei Tage freigeben.

Trotz der momentanen Hitzewelle stellt sich die Frage an den österreichischen Schulen derzeit eher nicht. In Wien, Niederösterreich und dem Burgenland steht am Freitag schon die Zeugnisverteilung an, auch im Rest Österreichs sind die Notenkonferenzen bereits beendet und das Schuljahr im Austrudeln.