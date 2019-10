Velimirovic unterzeichnete Profi-Vertrag bei Rapid Wien

"Damit hätte ich eigentlich nicht gerechnet", so Velimirovic. Der Vertrag läuft bis Sommer 2022.

Der 18-jährige Dalibor Velimirovic hat bei Rapid am Donnerstag seinen ersten Profi-Vertrag unterschrieben. Wie der Fußball-Bundesligist am Freitag bekanntgab, läuft der Kontrakt des Defensivspielers bis Sommer 2022.

"Wenn er so spielt wie in den letzten Wochen, hat er gute Chancen, Stammspieler zu werden", sagte Trainer Dietmar Kühbauer über den ÖFB-Nachwuchs-Teamspieler.

Velimirovic unterschrieb bei Rapid Profi-Vertrag bis 2022

"Damit hätte ich eigentlich nicht gerechnet", meinte Velimirovic, der erst am 1. September 2019 beim 3:1-Sieg im Auswärts-Derby gegen die Austria sein Bundesliga-Debüt gegeben hatte.

"Wir freuen uns sehr, dass wir es geschafft haben, diesem jungen Burschen den Weg zu ebnen in die Kampfmannschaft. Jetzt liegt es natürlich an ihm, wie er sich weiterentwickelt", betonte Sport-Geschäftsführer Zoran Barisic. Am Donnerstag hatte Velimirovic nicht nur den Vertrag unterzeichnet, sondern auch seine Lehrabschlussprüfung als Sport-Administrator abgelegt.