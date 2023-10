Veggiezz in Wien: Die Vielfalt veganer Köstlichkeiten entdecken

Das "Veggiezz" in Wien bietet eine abwechslungsreiche, vegane Speisekarte. Das Engagement für ausgewogene Aromen und glutenfreie Optionen haben uns neugierig gemacht. Hier Highlights des Restaurants.

Vegane Restaurants gibt es mittlerweile schon recht viele in Wien, doch was macht das Veggiezz in der Wiener Innenstadt zu einem Ort mit besonderem Geschmackserlebnis?