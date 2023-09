Veganer Ersatz spart viel Treibhausgase ein

Ein Drittel der Treibhausgase könnte in der Landwirtschaft im Jahr 2050 durch das Halbieren des Fleisch- und Milchkonsums erreicht werden, so Forscher des IIASA in Laxenburg bei Wien. Auch die weltweiten Rodungen und Naturlandschafts-Zerstörungen könnten dadurch beinahe gestoppt werden.

"Obwohl sie nicht einmal ein Fünftel der Nahrungsenergie liefern, haben tierische Produkte die größten Treibhausgas-Emissionen und gravierendsten Auswirkungen auf Land, Wasser sowie die Artenvielfalt", erläuterten die Forscher des Internationalen Instituts für Angewandte Systemanalyseum um Marta Kozicka. Sie eruierten mit Modellberechnungen, welche Auswirkungen es auf Klima und Umwelt hätte, würden statt Lebensmittel aus Tierhaltung teils vegane Ersatzprodukte konsumiert.

Größte Einsparung bei Treibhausgasen durch Verzicht auf Rindfleisch