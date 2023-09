Vegane Luxus-Kost im Wiener TIAN: Vegetarische Küche neu definiert

Das TIAN in Wien, ein Paradies für Vegetarier und Veganer, lockte uns mit seinem vielschichtigen Namen und dem Anspruch, die vegetarische Küche neu zu definieren. Die Speisekarte des TIAN, die sich auf seltene und regionale Zutaten konzentriert, bot uns ein einzigartiges kulinarisches Erlebnis.

Sie haben sicher schon von extravaganten Menüs gehört, die Ihren Gaumen auf eine kulinarische Odyssee schicken. Das TIAN in Wien hebt dieses Erlebnis auf eine ganz neue Ebene. Mit dem Anspruch, die vegetarische Küche in den Vordergrund zu rücken, eröffnete Christian Halper 2011 das erste TIAN Restaurant. TIAN, ein Wort mit vielen Bedeutungen in unterschiedlichen Kulturen, steht hier für Himmel, Tun, Anpacken und in der französischen Küche für einen vegetarischen Eintopf. So vielfältig wie der Name ist auch die Küche des TIAN. Mit dem Fokus auf seltene und regionale Zutaten kreiert das Team um Küchenchef Paul Ivić einzigartige vegetarische und vegane Gerichte, die die Geschmacksnerven in Hochstimmung versetzen sollen.