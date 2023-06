Vegane Kochlehre als neuer Lehrberuf möglich

Das Zerteilen und Weiterverarbeiten von Fleisch, sowie der Umgang mit tierischen Produkten sind wichtige Bestandteile der Kochausbildung. Kritiker sagen, es könne nur eine neue, vegane Kochlehre entstehen.

Kritiker: Neue Ausbildung mit veganer Kochlehre möglich

Die Vorschläge für neue Berufsbilder kommen in der Regel von Sozialpartnerorganisationen wie Fachverbänden oder Innungen. Diese ergehen an das zuständige Wirtschaftsministerium. Dieses schickt Vorschläge nach einer Erstprüfung an den Bundes-Berufsausbildungsbeirat (BBAB). Der Beirat gibt nach Expertengesprächen unter Sozialpartnereinbindung eine Einschätzung ab.