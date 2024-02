Vegane Fast-Food-Kette Swing Kitchen begrüßte 5 Millionsten Gast

2015 von Charly und Irene Schillinger in Wien gegründet, besteht die Swing Kitchen Familie mittlerweile aus über 300 Mitarbeitern und 12 Restaurants in Österreich, Deutschland und der Schweiz. Im Jänner gab es nun einen historischen Moment zu feiern: die beliebte vegane Fast-Food-Kette begrüßte ihren fünf Millionsten Gast.

Jeder Gast bei Swing Kitchen trifft eine bewusste Entscheidung für Nachhaltigkeit. Beeindruckend ist, dass über 70 Prozent der Gäste keine Veganer oder Vegetarier sind, was die breite Anziehungskraft von Swing Kitchen unterstreicht. So wird jeder Besuch nicht nur zu einem kulinarischen, sondern auch zu einem ethischen Erlebnis, das tief in der Geschichte der Gründer verwurzelt ist.