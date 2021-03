VdF fordert Sensibilität bei Kopfblessuren

Anlässlich des Falles von Rapids Taxiarchis Fountas fordert die Fußballer-Gewerkschaft mehr Sensibilität bei Kopfverletzungen.

Die Fußballer-Gewerkschaft VdF hat mehr Sensibilität bei Kopfverletzungen gefordert. Anlässlich eines Falles im Derby zwischen der Austria und Rapid am Sonntag hielt sie am Dienstag fest, dass die Entscheidung, ob ein Spieler nach einem Zusammenstoß weiterspielen kann, ausschließlich von einem fachkundigen Arzt getroffen werden sollte. Als Vorbild führte die VdF die NFL an. In der US-Football-Liga muss jeder Profi beim kleinsten Verdacht einer Kopfblessur untersucht werden.