VCÖ: Hitzewellen erhöhen das Unfallrisiko im Verkehr

Der VCÖ warnt, dass das Unfallrisiko im Straßenverkehr mit der Hitze ansteigt.

Im Vorjahr gab es zwischen Mai und September an Hitzetagen im Schnitt um 18 Prozent mehr Verkehrsunfälle mit Personenschaden als an Tagen mit weniger als 30 Grad, durchschnittlich 144 täglich, im Jahr 2021 waren es sogar um 25 Prozent mehr, berichtete die Mobilitätsorganisation auf Basis von Daten der Statistik Austria. Bei Hitze sinke die Konzentrationsfähigkeit.

Hitzewelle: Hohe Temperaturen erhöhen das Unfallrisiko im Verkehr

Viel Sonne, hohe Temperatpuren und Sommerferien im Westen

Denn zum Schulschluss in Westösterreich bzw. über das bereits zweite Ferienwochenende im Osten stellen sich sommerliche Temperaturen und viel Sonne ein. Bereits am Freitag erwartet Geosphere Austria 25 bis 30 Grad, ab Samstag bis in die nächste Woche hinein liegen die Tageshöchstwerte dann vielfach auch teils deutlich darüber.