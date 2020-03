VCM: Wien-Marathon wegen Coronavirus abgesagt

Der für 19. April geplante Vienna City Marathon wurde wegen des Coronavirus für heuer abgesagt. Damit fällt der Wien Marathon 2020 ins Wasser.

Der Wien-Marathon 2020 wird nicht stattfinden. Das gaben die Organisatoren am Mittwoch auf Facebook bekannt. Die Absage betrifft alle Laufbewerbe am Samstag, 18. April und Sonntag, 19. April, die Expo Vienna Sports World in der Marx Halle sowie die VCM Carbo Loading Party im Festsaal des Wiener Rathauses. Ebenso wurde bereits gestern der letzte Lauf der VCM Winterlaufserie im Wiener Prater abgesagt, der für 29. März geplant war.