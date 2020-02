VCM: Offenes "Miteinand!" beim Coca-Cola Inclusion Run

In 50 Tagen findet der Coca-Cola Inclusion Run statt. Dabei sollen Inklusion und ein offenes Miteinander im Mittelpunkt stehen.

Coca-Cola Inclusion Run am 18. April in Wien

Der Startschuss für den Coca-Cola Inclusion Run fällt am 18. April um 16 Uhr am Burgring Höhe Heldentor. Die Streckenlänge von weniger als einem Kilometer zeigt, dass es bei diesem Lauf nicht primär um Sportliches geht, sondern vorrangig um ein gesellschaftliches Signal. Wie im Vorjahr übernimmt Bürgermeister Michael Ludwig auch dieses Mal den Ehrenschutz der Veranstaltung.

15.000 Euro garantiert: Spenden werden aufgerundet

Die Teilnehmergebühr liegt bei 9 Euro. Davon werden 5 Euro direkt an Special Olympics Österreich gespendet. Um das Ziel der 15.000 Euro Spende an Special Olympics Österreich zu garantieren werden Coca-Cola und die Österreichischen Lotterien aufrunden.

„Es gibt kein Sportevent in Österreich, bei dem so viele verschiedene Nationen, Religionen und Kulturen gemeinsam am Start sind, wie beim Vienna City Marathon. Der Coca-Cola Inclusion Run ist mittlerweile ein wichtiger Teil dieses starken Signals für ein friedliches Miteinander“, so VCM-Organisator Wolfgang Konrad.