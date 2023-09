Vatikanbank IOR bestreitet Vorwürfe von Podoljak

Die Aussagen des Chefberaters von Ukraines Präsident Wolodymyr Selenskyj, Mychajlo Podoljak, haben eine Reaktion der Vatikanbank IOR nach sich gezogen.

Die Vatikanbank IOR hat am Samstag beteuert, dass sie kein Geld aus Moskau erhält oder investiert. Die Bank reagierte somit auf Aussagen von Mychajlo Podoljak, Chefberater des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj, der am Freitag in einem Interview mit ukrainischen Medien Anschuldigungen gegen IOR erhoben hatte.

"Das IOR (Institut für religiöse Werke) erhält weder Geld aus Russland noch investiert es in diesem Land", teilte die Bank in einer Erklärung am Samstag mit. "IOR weist die Behauptungen des Beraters, wonach IOR russische Gelder investiere, entschieden zurück. Die gegenteiligen Behauptungen in der Presse beruhen auf nichts und müssen daher als solche betrachtet werden", fügte das vatikanische Finanzinstitut hinzu.