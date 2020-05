Van der Bellen zum 25. EU-Jubiläum: "Beste Idee, die wir je hatten"

Bundespräsident Van der Bellen hielt zum 25-Jahr-Jubiläum des EU-Beitritts eine Rede zu den Vorzügen der Union. Nur durch gemeinsame Antworten lassen sich die großen Probleme der Zeit lösen.

"Die Europäische Einigung ist die beste Idee, die wir je hatten." Vor 25 Jahren ist Österreich der EU beigetreten. Bei einer Jubiläumsfeier kam Bundespräsident Alexander Van der Bellen am Donnerstag nicht umhin, die jüngste Erosion des Einigkeitsgedankens, zuletzt in Folge der Coronakrise, zu thematisieren - und er warnte eindringlich: "Es wäre ein unverzeihlicher Fehler, in die Kleinstaaterei zurückzufallen."