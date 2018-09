Van der Bellen warnt vor Abschottung und altmodischem Nationalismus

Beim Abschluss der EU-Jugendkonverenz in Wien sprach Bundespräsident Van der Bellen am Dienstag vor rund 240 Jugendvertretern. Er zeigte sich über Europas Zukunft zuversichtlich, sprach aber trotzdem eine Warnung aus.

Seine Warnung war eindringlich gegen “Abschottung und altmodischen Nationalismus”. Diese Tendenzen würden den Weg für “Repression und Oligarchie” ebnen, so Van der Bellen. “Ihr seid die erste Generation in Europa, die in einem Vereinigten Europa geboren wurde”, rief der Bundespräsident in Erinnerung. Die junge Generation hätte “von der Freiheit und dem Wohlstand” profitiert, den die Nachkriegs-Institutionen gebracht hätten. “Es wäre aber töricht anzunehmen, dass es automatisch so weitergehen wird.” Die Unsicherheit und der gesellschaftliche Wandel würden dazu führen, dass “manche Leute” nach einer “neuen europäischen Ordnung” auf der Grundlage von Abschottung und Nationalismus rufen würden.