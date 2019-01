Van der Bellen: Reise nach Israel und Palästina im Februar

Von 3. bis 7. Februar wird Bundespräsident Alexander Van der Bellen mit seiner Frau nach Israel und Palästina reisen.

Bundespräsident Alexander Van der Bellen wird gemeinsam mit seiner Frau Doris Schmidauer und in Begleitung einer Wirtschafts-, Wissenschafts- und Kulturdelegation von 3. bis 7. Februar 2019 Israel sowie der palästinensischen Autonomiebehörde einen Besuch abstatten.

Erster Besuch in Israel als Bundespräsident

In der Funktion als Staatsoberhaupt ist es Van der Bellens erster Besuch in Israel. “Persönlich ist es für ihn eine sehr wichtige Reise”, hieß es in der Präsidentschaftskanzlei gegenüber dem “Kurier” (Samstagsausgabe).