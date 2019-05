Van der Bellen plädiert für Neuwahlen Anfang September

Die Neuwahlen des Nationalrats sollen aller Voraussicht nach Anfang September in Österreich stattfinden.

Bundespräsident Alexander Van der Bellen hat am Sonntag für Wahlen im September – “wenn möglich zu Beginn” des Monats – plädiert. Das sagte er nach einem Gespräch mit Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) in der Hofburg. Dieser betonte in einem Statement, dass er “in aller Ruhe die Arbeit bis zur Wahl fortsetzten” möchte und auf “europäischer Ebene handlungsfähig” bleiben zu wollen.