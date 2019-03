Van der Bellen lobte Doskozil als burgenländischen Landeshauptmann an

Bundespräsident Alexander Van der Bellen lobte Hans Peter Doskozil heute in Wien als Landeshauptmann des Burgenlandes an.

Hans Peter Doskozil (SPÖ) ist am Montag von zum neuen Landeshauptmann des Burgenlands angelobt worden. Das Staatsoberhaupt wünschte “von Herzen viel Kraft und gutes Gelingen”. Es sei “etwas Besonderes, als stolzer Burgenländer diese Verantwortung übernehmen zu dürfen”, meinte Doskozil.

Das Burgenland als eigentlich junges Bundesland stehe heute “sehr gut da”, befand Van der Bellen in seiner Ansprache – “nicht nur wegen seines hervorragenden Weins”, scherzte das Staatsoberhaupt, sondern auch als Tourismusdestination und Vorreiter bei erneuerbaren Energien. In seiner Geschichte habe das Burgenland viel Hilfsbereitschaft gezeigt, etwa in der Flüchtlingsbewegung 2015, als Doskozil damals noch als Polizeidirektor sehr umsichtig gehandelt habe. Persönlich kennengelernt habe er Doskozil als Verteidigungsminister, und man habe sehr rasch eine sehr gute Gesprächsbasis gefunden, verriet Van der Bellen.