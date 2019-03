Van der Bellen liest bei UNO-Klimaschutz-Treffen Brief der Klima-Aktivisten vor

Vergangene Woche empfing Bundespräsident Alexander Van der Bellen mehrere Klimaschutz-Aktivisten in der Wiener Hofburg. Nun reist er mit einem Brief, den die Schüler verfasst haben, zum UNO-Klimaschutz-Treffen in New York.

Bundespräsident Alexander Van der Bellen hält am Donnerstag beim UNO-Klimaschutz-Treffen in New York eine Rede. Dabei wird er aus einem Brief der “FridaysForFuture”-Bewegung vorlesen. Dieses Schreiben der Jugendlichen, die der Bundespräsident vergangene Woche in der Wiener Hofburg zu einem Gespräch empfangen hat, ist an die politischen Entscheidungsträger der UNO-Generalversammlung gerichtet.

Van der Bellen zitiert Aktivisten bei UNO-Klima-Meeting in New York Die Aktivisten der Bewegung haben vor zwei Wochen die großen Klimademos in Österreich mitorganisiert. Am Montag vergangener Woche entstand beim Gespräch mit Van der Bellen die Idee, dass die Schüler einen Brief verfassen können. Diesen brachten sie anschließend in die Hofburg. Der Bundespräsident will beim Klimaschutz-Treffen “Climate and Sustainable Development for All” im UNO-Hauptquartier die Botschaft der Jugendlichen mitbringen und ihnen eine Stimme geben, hieß es aus der Präsidentschaftskanzlei gegenüber der APA.

Van der Bellen hatte bereits vergangene Woche Verständnis für die Proteste der Schüler geäußert und begrüßt, dass das Thema wieder in den Fokus der Öffentlichkeit rückte. Klimaschutz ist dem Bundespräsidenten ein großes Anliegen. Er will in New York auch seine internationale Initiative für mehr Klimaambition fortführen, die bisher von 18 weiteren Staats- und Regierungschefs unterstützt wird.

Kampf gegen die Klimakrise soll beworben werden Van der Bellen nimmt am 28. März auf Einladung der Präsidentin der UNO-Generalversammlung, Maria Fernanda Espinosa Garces, teil und will für mehr Mut beim Kampf gegen die Klimakrise werben. Am Programm stehen zahlreiche bilaterale Gespräche, unter anderem auch mit UNO-Generalsekretär Antonio Guterres und Luis Alfonso de Alba, dem Sondergesandten für den UNO-Klimagipfel im September, sowie dem ehemaligen New Yorker Bürgermeister Michael Bloomberg, der sich intensiv für Klimaschutz einsetzt.