Van der Bellen empfängt griechische Präsidentin in Wien

Am Dienstag empfängt Bundespräsident Alexander Van der Bellen die griechische Präsidentin Katerina N. Sakellaropoulou zu einem offiziellen Besuch in Wien.

EU, Erweiterung und Klimakrise Themen bei Treffen von Van der Bellen und Sakellaropoulou

Ein anderes Thema, das sowohl Griechenland als auch Österreich betrifft, ist die Klimakrise. Auch in Griechenland gab es in letzter Zeit erhebliche Auswirkungen. Bei einem Hochwasser Mitte September kamen unter den vielen Todesopfern auch zwei Österreicher ums Leben. Das Ehepaar aus der Steiermark befand sich laut örtlichen Medienberichten in einer Ferienunterkunft in der stark betroffenen Region Pilion bei Volos auf dem griechischen Festland, die weggespült wurde. Im Sommer waren zudem zahlreiche Österreicher von schweren Waldbränden in Griechenland betroffen.

Sakellaropoulou seit 2020 griechische Präsidentin

Die erste Präsidentin Griechenlands ist Sakellaropoulou. Im Januar 2020 wurde sie vom Parlament, in das sie als parteilose ehemalige Höchstrichterin gewählt wurde, in dieses Amt berufen. Seit dem 13. März 2020 ist sie das Staatsoberhaupt der Hellenischen Republik. Sakellaropoulou kommt aus der Hafenstadt Thessaloniki und ist die Tochter eines Richters des Obersten Gerichtshofs. Sie hat in Athen und an der Pariser Sorbonne Universität studiert. Im Oktober 2018 wurde sie zur ersten Frau in der Geschichte des Landes zur Präsidentin des Staatsrats ernannt, welcher das Verfassungs- sowie das Oberste Verwaltungsgericht in Griechenland ist. Ihre Fachgebiete sind Verfassungs- und Umweltrecht. Bei ihrer Reise nach Wien wird sie von ihrem Lebensgefährten Pavlos Kotsonis begleitet.